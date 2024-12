Il campionato in corso non ferma le manovre di calciomercato. Nel mondo del calcio, si sa, i giocatori possono muoversi da un momento all’altro, sfruttando le varie finestre stagionali. Il calciomercato di gennaio può infiammarsi grazie a nomi altisonanti della Serie A che possono cambiare squadra fin da subito. Perché, come in ogni campionato che si rispetti, c’è chi ha rispettato le previsioni e chi, invece, è in difficoltà.

Quali giocatori si muovono a gennaio?

Le squadre di Serie A sono pronte ad aggiustare le proprie rose. Il calciomercato di gennaio non favorisce un generale stravolgimento, ma si punta, più che altro, a puntellare o aggiustare, in alcuni casi, determinati ruoli.

I grandi attaccanti difficilmente si muoveranno in questa finestra. Anche se non è da escludere una sorpresa dell’ultim’ora riguardante, in particolar modo, Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juve non sta brillando in maniera prepotente tra gol e prestazioni. È una possibilità che, in caso di offerta shock, il suo futuro nell’immediato possa essere lontano dal bianconero. Forse, ad agosto, nemmeno i bookmakers più attenti ed evoluti avrebbero pensato a una Juventus senza Vlahovic. Un po’ come giocare al casinò con postepay evolution dove può succedere l’impensabile. Perdere soldi o guadagnarli in un secondo.

Dusan Vlahovic (ph. Image Sport)

Al contrario di lui, un ex bianconero come Moise Kean sta mettendo in mostra una prolificità sotto porta mai vista fino a questo momento. La Fiorentina se lo gode e se lo tiene stretto nel frattempo, ma su di lui cominciano a ripiombare voci di un possibile trasferimento. Se ne riparlerà a giugno eventualmente.

La viola vorrebbe rimpolpare le sue ambizioni, investendo su un giocatore che possa alternarsi con lo stesso Kean in attacco. L’ultima idea si chiama Milan Djuric. Uno di quegli attaccanti rocciosi e bravi di testa che fanno sempre comodo. Valida alternativa a Vlahovic, nel caso in cui ci pensassero anche lì a Torino.

Moise Kean (ph. Image Sport)

Chi si rinforza nel calciomercato di gennaio?

Si entra nel vivo con quelle idee di mercato in grado di infiammare le piazze. Sono in genere le squadre più piccole a muovere più tasselli perché hanno bisogno di maggiori rinforzi in vista del rush finale di stagione.

A partire da squadre come Lecce, Cagliari, Monza, tanto per citare tre esempi nello specifico, si produce, a cascata, il valzer di nomi che possono fare al loro caso. Corvino, in particolare, si prepara ad un colpo prospettico dei suoi con vista salvezza. Il Genoa è un’altra formazione che si aggiunge alla lista dei compratori seriali proprio con quell’obiettivo.

Mario Balotelli (ph. Image Sport)

Con una situazione di classifica non propriamente tranquilla ed il cambio di guida tecnica in panchina, la rivoluzione sembra in atto, al di là dell’impatto di Super Mario Balotelli.

Nella zona alta della classifica Juve e Milan si piazzeranno in prima linea sul fronte acquisti. L’obiettivo non è solo programmare nell’immediato, ma anche pensare al futuro, magari chiudendo qualche buon affare a buon prezzo.

Il nome di Jonathan David, da questo punto di vista, stuzzica le fantasie di entrambe le tifoserie. Portarlo in Italia a gennaio sembra quasi impossibile, considerando le cifre che muove. Ma un tentativo verrà comunque fatto, soprattutto dalla sponda rossonera. Abraham e Morata non sembrano dare le giuste garanzie lì davanti in termini di gol e rendimento.

Sam Beukema e Jonathan David (ph. Image Sport)

Le rivelazioni da tenere sott’occhio per gennaio

La prima parte di campionato ha offerto vari spunti per tutte quelle squadre che hanno intenzione di migliorarsi, a breve e lungo termine. L’idea di prendere un Samuele Ricci a buon prezzo si fa interessante.

Il centrocampista del Torino è certamente uno di quelli che ha e avrà mercato per il futuro. Difficile che si possa spostare già a gennaio, ma è molto probabile per giugno che il suo futuro sia lontano dalla Torino granata.

Chissà che non possano farci un pensierino proprio i cugini, sponda bianconera. Il suo nome riecheggerà almeno per le prossime due sessioni. Altro calciatore di grande prospettiva si chiama Patrick Dorgu.

Patrick Dorgu (ph. Image Sport)

Antonio Conte lo ha già messo in cima alla lista dei suoi desideri con un abbraccio durante la sfida contro il Lecce. Prezzo di mercato che si aggira sui 50 milioni di euro. Questa la cifra richiesta dal Lecce di Pantaleo Corvino per farlo andare altrove. Proprio per questo motivo il suo trasferimento richiederà tempo e pazienza.

Bonny si sta esprimendo a corrente alternata nel Parma, ma può essere una buona soluzione in corso d’opera, soprattutto per chi ne ha bisogno o sposterà una pedina in attacco. Il valzer, da questo punto di vista, può coinvolgere il Napoli qualora Simeone lasciasse il capoluogo campano.

Quali grandi squadre si muoveranno in sede di calciomercato

Di solito le grandi squadre presenti in Serie A difficilmente si lasciano andare ad acquisti che possano, in qualche modo, spostare gli equilibri. Preferiscono stare, come si suol dire, sulla sponda del fiume ad aspettare qualche buona opportunità che offre il mercato.

Detto del Napoli sulle tracce di Bonny, Roma e Milan, tra le altre, sono quelle che avrebbero maggiormente necessità di rafforzarsi in questa sessione invernale. E allora perché non sognare un clamoroso ritorno di Federico Chiesa nel campionato italiano?

Martin Erlic e Yoan Bonny (ph. Image Sport)

L’ex Juventus sta tutt’altro che brillando lì a Liverpool. Un’avventura contrassegnata da diversi problemi fisici che ne stanno frenando le prestazioni. E poi ci si mette anche un rapporto con l’allenatore mai sbocciato del tutto.

Non è detto che Federico non possa pensare di chiedere un trasferimento immediato già da questo calciomercato e tornare in Italia. Giallorossi e rossoneri sarebbero le occasioni giuste per rilanciarsi ad alti livelli, se non altro ragionando per esclusione.

L’arrivo di Ranieri a Roma, in particolare, può spingere la dirigenza ad accelerare alcune idee o trattative. Ipotizzando un determinato scenario, Chiesa alla Roma andrebbe a sostituire un Matias Soulè mai esploso del tutto.

Non è un mistero che all’ex Frosinone siano interessate varie squadre estere, su tutte il Bayer Leverkusen. In caso di offerta irrinunciabile può tranquillamente partire. E poi alla Roma c’è ancora il caso Hummels da tenere a bada. Il difensore tedesco, se non dovesse trovare spazio, chiederebbe immediatamente la cessione. Un’altra gatta da pelare per una dirigenza sotto l’occhio del ciclone.