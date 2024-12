In seguito alla partita dell'Allianz Stadium della Juventus contro il Bologna terminata per 2-2, ha parlato ai microfoni di Dazn l'allenatore bianconero Thiago Motta. Le sue parole:

Io guardo tutto, non solo gli ultimi 20 minuti. Hai parlato di libertà e i miei giocatori ce l'hanno. La partita è quasi finita dopo lo 0-2 e i nostri ragazzi con cuore sono andati a riprenderla e questo è il punto positivo per noi.

Sì, è chiaro che nel 2t dopo essere andati in svantaggio così abbiamo rischiato di più, per uscire da dietro con una squadra così o ci muoviamo senza palla per uscire dalla prima pressione, o se no bisogna saltare le linee e approfittare di questo vantaggio nella meta campo avversaria