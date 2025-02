Calciomercato: Napoli, ufficiale Okafor. Sottil al Milan| Fiorentina-Fagioli, è fatta

Sono ore di fermento in vista della chiusura del mercato invernale. Tutte o quasi a caccia di rinforzi, per raddrizzare una stagione partita con ben altre premesse: in primo piano il Milan, che ha piazzato i colpi Gimenez e Joao Felix, in attesa di Sottil dalla Fiorentina. Così come la Juventus, che ha piazzato in difesa il colpo Kelly dal Newcastle. Attive anche Fiorentina e Torino. Di seguito le trattative:

Roma-Gourna-Douath, si attende l'ufficialità

I giallorossi accolgono Gourna-Douth. Il centrocampista francese classe 2003 arriva in prestito dal Salisburgo. Già svolte le visite mediche, scambio di documenti tra le due società in attesa dell'ufficialità.

Juventus, ecco Kelly: le cifre

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio dal Newcastle del difensore Lloyd Kelly: “Difensore versatile e di talento, si unisce alla famiglia bianconera per rinforzare il reparto arretrato. Classe '98, arriva a Torino con un prestito da 3 min con obbligo di riscatto fissato a 14”.

Napoli, Comuzzo non s'ha da fare

Sebbene mancasse pochissimo alla chiusura, il Napoli ha fatto un ultimo tentativo per Rocco Comuzzo della Fiorentina. Secco no della società viola, la quale punta molto sul difensore classe 2003.

Torino, ufficiale Biraghi

Cristiano Biraghi (ph. Image Sport)

Attraverso una nota ufficiale, il Torino comunica di aver acquisito le prestazioni di Biraghi dalla Fiorentina. La nota del club: “Il Torino FC è lieto di annunciare di aver acquisito dalla ACF Fiorentina, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni del calciatore Cristiano Biraghi”.

Fiorentina, è fatta per Fagioli

Fagioli Juventus

Fagioli è il rinforzo tanto atteso per il centrocampo di Palladino. Trovata l'intesa sulla formula tra le due società, con la Fiorentina che si è spinta oltre per assicurarsi le prestazioni di una giovane promessa del calcio italiano. Operazione complessiva da 20 milioni: prestito da 2,5 milioni di euro più 16,5 per il riscatto e il 10% sulla futura rivendita.

Sottil al Milan, c'è il sì della Fiorentina

E' un Milan scatenato. Dopo aver piazzato il colpo Joao Felix, il club rossonero ha chiuso con la Fiorentina per Riccardo Sottil: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Roma, ufficiale Nelsson dal Galatasaray

Il club capitolino piazza un altro colpo di mercato, come annunciato attraverso i canali ufficiali: si tratta del difensore danese Nelsson: “Nato in Danimarca nel 1998, ruolo difensore centrale, il danese si afferma nel Nordsjaelland e poi nel Copenaghen. Nel 2021 passa al Galatasaray, dove colleziona 100 presenze. Ha scelto la maglia numero 25”.

Milan, porte girevoli: via Bennacer, arriva Bondo

Ennesimo colpo di mercato in entrata da parte del club rossonero, che si assicura le prestazioni del centrocampista Bondo, in arrivo dal Monza. Operazione da 10 milioni di euro: il classe 2003 è in sede per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo.

A fare spazio al neo arrivato è Ismael Bennacer, la cui avventura a Milano termina qui. Accordo con il Marsiglia di De Zerbi: prestito oneroso da 2 milioni più 13 di riscatto e 3 di bonus.

Napoli, De Laurentiis accoglie Okafor

Okafor Milan

Tweet ufficiale da parte del patron del Napoli De Laurentiis all'indirizzo del neo acquisto Okafor. Un eloquente “Benvenuto Noah”, che di fatto ufficializza il sostituto di Kvara, scatenando l'ira di Conte e del popolo azzurro, il quale si aspettava ben altro dal mercato. Operazione da 1,5 milioni di euro con riscatto fissato a 25, come riportato nel comunicato del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'AC Milan le prerstazioni ufficiali di Noah Okafor con prestito oneroso con diritto di riscatto”

Como, ufficiale Azon dal Saragozza

Il Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio del nuovo attaccante spagnolo Ivan Azon dal Real Saragozza. In segunda division ha realizzato 7 reti e 2 assist in 24 partite.

Balotelli, sfuma l'ipotesi Monza

Dopo la breve nonché negativa parentesi al Genoa, Mario Balotelli avrebbe potuto accasarsi al Monza. A riportarlo è Tuttomercatoweb, secondo cui Galliani avrebbe contattato l'attaccante per un ritorno dopo l'esperienza in B nella stagione 2020/2021, ma è mancato l'accordo economico tra le parti.

Palermo, ufficiale Pohjanpalo dal Venezia

La società rosanero ha ufficializzato il colpo per l'attacco: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Venezia le prestazioni di Joel Pohjanpalo. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo con un contratto pluriennale”.

