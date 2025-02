Lazio corsara: 2-1 al Cagliari e quarto posto in classifica

Nel posticipo della 23esima giornata di Serie A, la Lazio espugna non senza difficoltà la Domus Arena. A decidere il match le reti del solito Zaccagni e del Taty Castellanos. A nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Piccoli. 2-1 e quarto posto in solitaria a quota 42 punti per la banda di Baroni.

Formazioni ufficiali

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa (75' Pavoletti), Mina, Luperto, Augello; Adopo (Deiola), Makoumbou (Prati), Zortea, Felici (Mutandwa); Viola (Gaetano), Piccoli. All. Davide Nicola

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj (Gigot), Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen (Pedro), Dia (Noslin), Zaccagni (Dele-Bashiru); Castellanos All. Marco Baroni

Arbitro Manganiello

Tabellino del match

41' M. Zaccagni (L), 55' Piccoli (C), 64' Castellanos (L)

41' Gol Lazio: 7° gol stagionale per Zaccagni, il quale devia da pochi passi il cross dalla destra di Hysaj

55' Gol Cagliari: i padroni di casa pressano a inizio ripresa e vengono premiati dall'incornata vincente di Piccoli sugli sviluppi di un conrner battuto da Viola

64' nuovo vantaggio Lazio: cross dalla destra di Isaksen, sponda di testa di Dia che trova la deviazione leggera di Zaccagni prima di quella vincente dello spagnolo, che realizza così l'ottava rete stagionale.

Castellanos Lazio

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, la Lazio torna alla vittoria. Nulla da fare per i padroni di casa, che sbattono contro un Provedel in giornata di grazia.

