Non c'è pace per il mercato del Milan; subito dopo l'ormai ufficialità del grande colpo Joao Felix, il club deve lavorare per la cessione di alcuni elementi.

Dopo aver praticamente concluso la cessione di Okafor al Napoli, il Milan continua a guardarsi intorno per le soluzioni di mercato last minute, considerando che potrebbe esserci qualche uscita all'ultimo.

Milan, un top a centrocampo può andare via

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, prende quota l'approdo dell'algerino Ismael Bennacer in Ligue 1, più precisamente al Marsiglia dell'italiano Roberto de Zerbi, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Si tratterebbe di una perdita importante quella di Bennacer, e il Milan si trova costretto a dover rimediare a uno dei centrocampisti su cui in questi anni ha fatto più affidamento.

Bondo del Monza come sostituto di Bennacer

Il rimpiazzo naturale dell'ex Empoli per questo calciomercato sembrerebbe essere il mediano francese del Monza 21enne Warren Bondo, ad oggi ai margini della classifica della Serie A con i brianzoli.

Il calciatore, nonostante le difficoltà collettiva della squadra, ha ben figurato durante lo scorso e l'attuale campionato, e sarebbe pronto al salto di qualità che una squadra come il Milan gli permetterebbe di fare.

Michel Aebischer e Warren Bondo (ph. Image Sport)

