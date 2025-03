Dopo due vittorie consecutive in trasferta contro Latina e Messina per il Catania arriva il momento di tornare a fare la voce grossa anche tra le mura amiche. I rossazzurri domani alle 12,30 saranno di scena al Massimino contro il Crotone, che in questo momento si trova quattro lunghezze più avanti in classifica. Nella consueta conferenza stampa pre gara l'allenatore Mimmo Toscano ha sottolineato come questa sia una delle tante partite che servono per giungere all'obiettivo finale.

Domenico Toscano (ph. cataniafc.it)

I ragazzi devono essere disponibili a crescere partita dopo partita

Come ho detto ai ragazzi in queste ultime due-tre settimane questa è una di quelle partite che servono per l'obiettivo finale. Una partita con coefficiente di difficoltà alto. Il Crotone è una squadra di prima fascia che non è partita tanto bene, ma per la quale i valori stanno uscendo adesso, forte in tutti i reparti. La concentrazione e l'attenzione devono essere sempre alte. I ragazzi devono essere disponibili a voler crescere partita dopo partita. Ho visto una squadra dove tutti vogliono giocare, la qualità si alza e questo è l'aspetto più importante. Si deve mettere il Catania davanti a ogni cosa. Abbiamo avuto il recupero di tanti calciatori importanti, tutti vogliono giocare, si alza il livello attenzione e dobbiamo continuare su questa strada. Per quanto riguardano le partite in casa per il derby volevamo fare riconciliare l'ambiente esterno con la squadra. Sappiamo quanto è importante il pubblico in casa. Vogliamo che il nostro pubblico ci spinga e ci inciti per 90 minuti, poi sono liberi di non apprezzare quello che facciamo. Ma l'atteggiamento cambia gli equilibri esterni. Tutte le componenti ci stiamo stringendo di più per trovare le soluzioni e arrivare al momento giusto nelle condizioni migliori. La partita l'abbiamo preparata, Allegretto è rientrato dall'influenza ed è disponibile, Di Tacchio e Anastasio sono disponibili e perdiamo Luperini per influenza. Non solo i cross, il Crotone ha tante varietà di gioco, siamo in un momento di fiducia e positivo

Capire chi può essere determinante in ogni momento

Le notti sono stato parecchio insonni per trovare le soluzioni giuste, ma adesso con Guglielmotti, Inglese e Luperini che devono rientrare abbiamo più scelta e abbiamo un allenamento più competitivo. Tranquilli non bisogna stare mai, siamo più contenti di avere più frecce al nostro arco. Per quanto riguardano tutte le componenti come io cerco di incitare i miei ragazzi è giusto che lo faccia anche la gente, che se al 95esimo non è soddisfatta è libera di fischiare e di contestare. Dobbiamo chiedere allo staff medico come stanno i giocatori. Speriamo che Inglese recupera col Trapani, ma quando c'è lo spirito giusto, quando hai la disponibilità di tutti puoi giocare anche 5 attaccanti. A me piacerebbe arrivare a giocarmi tutte le carte offensive che abbiamo, vuol dire che la squadra regge tutto. Faccio qualche rito non sono scaramantico, adesso pensiamo solo a queste partite. Poi possiamo sognare. Si sono verificate delle situazioni per gli infortuni che poi non corrispondevano al vero preferisco avere conferme. La partita di andata fu strana, nel primo tempo non scendemmo in campo e il Crotone ci fece male. Se il secondo tempo fosse durato dieci minuti in più non avremmo perso. Abbiamo studiato tutto, ma dipenderà tutto da noi. Si parla spesso dei singoli, Stoppa è una ragazzo straordinario, si sta allenando benissimo e questo è il momento di tutti. Chi è entrato ha tenuto alto il livello della partita. Anche un minuto può essere determinante. Stoppa tornerà a essere determinante per la squadra perché ha le qualità per farlo. Iniziamo con questa partita, che ha un coefficiente di difficoltà alto per il potenziale, dell'organico, del modo di giocare. Il Crotone potrebbe essere incontrato anche dopo e si può capire chi sei. Queste partite devono essere bagaglio che dobbiamo mettere nel nostro zainetto. Montalto sente la fiducia della squadra e dello staff e per quello che può dare sta dando il massimo. Ci sono situazioni che devi anche gestire. Ci sono tante cose che ti portano a fare scelte iniziali e in gara e queste cose le dobbiamo capire col nostro staff. Oggi ci possiamo permettere di essere lucidi a capire chi può essere a partire dall'inizio e chi ha subentrare. Anche la scelta di Dalmonte rispetto a Stoppa contro il Messina lo dimostra, bisogna capire chi va bene in un determinato momento.

