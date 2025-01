La Juventus è a un passo dal chiudere l’accordo per Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998. Secondo Fabrizio Romano, i bianconeri e il Paris Saint-Germain avrebbero raggiunto un’intesa verbale per un prestito fino a giugno. Il giocatore, però, sta valutando altre offerte provenienti dalla Premier League e scioglierà le riserve nelle prossime ore. La Juventus, spinta dalla necessità di rinforzare il reparto offensivo, ha messo il piede sull’acceleratore per concludere l’operazione il prima possibile ed è molto fiduciosa nella buona riuscita dell'operazione.

Kolo Muani (ph. Image Sport)

Il rinforzo per Motta

Con l’arrivo di Kolo Muani, Thiago Motta avrebbe a disposizione un elemento di grande talento e versatilità, capace di agire sia come prima punta che come attaccante esterno. Il tecnico bianconero, noto per il suo gioco dinamico e offensivo, potrebbe sfruttare al meglio le caratteristiche del francese per dare maggiore imprevedibilità alla squadra. Kolo Muani, reduce da un’esperienza complessa al PSG, troverebbe a Torino l’opportunità di rilanciarsi in un contesto competitivo e ben organizzato.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Gli ultimi dettagli

La Juventus rimane fiduciosa di poter chiudere l’affare nelle prossime ore, grazie alla gestione oculata di Cristiano Giuntoli, artefice principale della trattativa. L’arrivo di Kolo Muani sarebbe un colpo strategico per il club, che mira a rafforzare l’organico per puntare agli obiettivi stagionali. In attesa della decisione finale del giocatore, che non hai mai escluso il proprio interesse per la Juventus, la dirigenza bianconera è fiduciosa di accogliere un rinforzo di qualità, fondamentale per le ambizioni future della squadra.

