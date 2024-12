Ufficiale: Friedkin acquista un club della Premier League

Dan Friedkin ha appena acquistato un club di Premier League, e non è uno a caso. É di queste ore la notizia che il presidente della Roma ha acquistato la maggioranza delle azioni dell'Everton. Il secondo club di Liverpool, si trova al sedicesimo posto con 15 punti, a meno tre dalla zona retrocessione. Inoltre, il club non si trova in ottime acque dal punto di vista economico, e Dan Friedkin ha il compito di far tornare tutto alla normalità

Le parole del presidente esecutivo Marc Watts

"Oggi è un'occasione importante e orgogliosa per The Friedkin Group, poiché diventiamo custodi di questo iconico club calcistico. Ci impegniamo a guidare l'Everton in una nuova era entusiasmante sia dentro che fuori dal campo. Fornire immediata stabilità finanziaria al Club è stata una priorità fondamentale e siamo lieti di averla raggiunta. Sebbene riportare l'Everton al suo legittimo posto nella classifica della Premier League richiederà tempo, oggi è il primo passo di quel viaggio".

Gli obiettivi del club