Il burrascoso terremoto che ha colpito il Milan in questi giorni è ormai sotto gli occhi di tutti, con Fonseca esonerato e Conceiçao designato come nuovo allenatore dei rossoneri a partire dalla prossima giornata.

Tante sono state le opinioni degli addetti ai lavori, che hanno voluto sottolineare sia il possibile apporto che può dare l'ex allenatore del Porto, sia lo sbando della dirigenza del Diavolo già noto a tutti. Di ciò ha parlato anche l'opinionista Lele Adani, di seguito le sue parole:

Sergio Conceicao non ha nulla di Paulo Fonseca. Se qualcheduno in queste ore ha detto che sono simili, stessi principi di gioco, stessa natura umana, stessa comunicazione... No. Hanno il paese di provenienza, il Portogallo. Il mio parere è questo: non ha nulla di Paulo Fonseca. Lui è anche uno un po' ombroso a volte, scorbutico, uno che se non lo becchi in giornata ribalta lo spogliatoio e contesta anche i fili d'erba, quasi anche per partito preso: è un contestatore e trasferisce questa natura alla squadra, che è ribelle e viva