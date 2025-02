La vicenda che coinvolge Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura federale ha acquisito un audio che confermerebbe la bestemmia pronunciata dal capitano nerazzurro nel post-partita, smentendo le sue dichiarazioni precedenti. Lautaro aveva infatti negato categoricamente l’accusa, affermando: “Non ho mai bestemmiato, questa accusa mi ha dato tantissimo fastidio”.

L'attacco di Ravezzani

Il caso Lautaro Martinez e la presunta bestemmia dopo la gara tra Juventus e Inter ha scatenato numerose reazioni, tra cui quella del giornalista Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha espresso un duro giudizio sui social: “Non posso credere che Lautaro abbia davvero bestemmiato per poi fare pubblicamente l’offeso giorni dopo verso chi aveva quel sospetto. Un minimo di dignità e rispetto, per favore. Sarebbe ancora più squallido della bestemmia”.

Le conseguenze

Nicolò Casale e Lautaro Martinez (ph. Image Sport)

Ora resta da capire quali conseguenze potrà avere questa rivelazione. In passato, altri calciatori sono stati sanzionati per espressioni blasfeme captate dagli audio di gara, con squalifiche o multe. La palla passa ora alla giustizia sportiva, che dovrà valutare se e come intervenire. Nel frattempo, il dibattito sui social è acceso, tra chi difende il capitano dell’Inter e chi lo accusa di scarsa trasparenza.

Non è da escludere che l'attaccante dell'Inter possa alla fine decidere di patteggiare, pagando una multa per l'accaduto.