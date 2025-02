Domani alle 18 andrà in scena il big match Napoli-Inter, dal sapore di Champions. La gara, con molte probabilità, non sarà decisiva per la lotta scudetto, ma potrà sicuramente dare informazioni importanti per questo finale di stagione. Le squadre sono divise da un solo punto, e al Maradona si contenderanno il primo posto in una gara da sold-out, che ha anche superato il record di spettatori precedentemente detenuto da Napoli-Juve. Seguirà la partita con interesse anche l'Atalanta, che dista adesso appena tre punti dalla vetta.

La probabile formazione del Napoli

Conte, ex della partita, dovrebbe affidarsi a Meret per quanto riguarda la porta, con una difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rahmani, Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo spazio a Billing, Lobotka e McTominay, che agiranno alle spalle di Politano, Lukaku e Raspadori.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rahmani, Buongiorno; Billing, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori; Allenatore: Antonio Conte

Scott McTominay (ph. Image Sport)

La probabile formazione dell'Inter

I nerazzurri invece dovrebbero presentarsi con Martinez fra i pali, Bisseck, Acerbi e Bastoni in un reparto arretrato a tre. Folto centrocampo con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti invece la collaudata coppia Lautaro-Thuram.

Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram; Allenatore: Simone Inzaghi

Barella Inter

