Il Milan vuole Nuno Tavares per il dopo Theo Hernandez: pronto lo scambio con la Lazio

La stagione del Milan potrebbe concludersi con una vera e propria rivoluzione. L’espulsione di Theo Hernandez in Champions League contro il Feyenoord è stata solo l’ultimo segnale di un addio ormai scritto. Il terzino francese, salvo clamorose sorprese, verrà messo sul mercato in estate, con il club rossonero pronto a incassare una cifra superiore ai 50 milioni di euro per reinvestire sul mercato.

Nuno Tavares nel mirino del Milan

Trovare un sostituto all’altezza per il Milan non sarà semplice, ma la dirigenza rossonera ha già individuato alcuni profili interessanti. Tra i nomi più caldi c’è quello di Nuno Tavares, esterno attualmente in forza alla Lazio, che sta impressionando in Serie A. Insieme a lui, un’altra opzione potrebbe essere Maxim De Cuyper, terzino belga in rampa di lancio. Entrambi rappresentano delle soluzioni valide per prendere il posto di Theo sulla fascia sinistra.

Come arrivare all'esterno

La Lazio valuta Nuno Tavares tra i 30 e i 40 milioni di euro dopo averlo preso la scorsa estate dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni più 4 milioni di bonus. Parliamo di una valutazione, dunque, già quadruplicata, che farebbe realizzare una notevole plusvalenza. Nell'affare, però, potrebbe essere inserita una contropartita per abbassare l'esborso economico. In questo senso, occhio ai nomi di Loftus-Cheek e Chukwueze, che potrebbero essere valutati complessivamente intorno ai 20 milioni di euro.

Un altro addio al Milan oltre Theo

Theo Hernandez Milan

Ma le cessioni potrebbero non fermarsi qui. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan. L’attaccante portoghese, punto di riferimento dell’attacco rossonero, è seguito da diverse big europee e, in caso di un’offerta superiore agli 80 milioni di euro, il club potrebbe decidere di sacrificarlo.

La prossima estate si preannuncia caldissima per il Milan, con cambiamenti profondi in vista. L’obiettivo della dirigenza è quello di rifondare la squadra, puntando su nuovi talenti per tornare competitivi ai massimi livelli.