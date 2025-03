E' di pochi minuti fa il comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ha inflitto una multa salatissima alla Fiorentina per la coreografia e per lo striscione esposto durante la gara casalinga vinta 3-0 contro la Juve.

Oggetto di questa multa con diffida, è la coreografia così come lo striscione “Juve M***” insieme ai cori intonati contro alcuni calciatori della compagine bianconera.

Una debacle totale quella della Juve a Firenze. Un 3-0 che lascia pochi dubbi, l'avventura di Thiago Motta sulla panchina bianconera potrebbe essere già al capolinea.

Al termine del match contro la Fiorentina Cristiano Giuntoli ha fatto quadrato attorno alla squadra e ha soprattutto confermato la fiducia al tecnico ai microfoni di sky, ma secondo quanto riportato da varie testate giornalistiche come Tuttosport e Repubblica, il nome in pole position al momento sarebbe quello di Roberto Mancini, pronto a subentrare ma solo al termine di questa stagione sportiva.

Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS