Coreografia Fiorentina, Capuano: "Vergognosa, l'anti juventinismo dilagante impedisce di..."

Le polemiche relative alla coreografia del “Franchi” in occasione di Fiorentina-Juventus non si sono ancora placate. Il giornalista, Giovanni Capuano, ha tuonato sui social.

Tifosi Fiorentina

Capuano: “Ha ragione la Juve a chiedere conto della vergognosa coreografia dei tifosi della Fiorentina”

"Ha ragione la Juventus a chiedere conto della vergognosa coreografia della curva della Fiorentina. La questione, però, non è solo limitata all’aspetto sportivo: chi ha autorizzato che accadesse? Lo sapeva la Questura? E se non lo sapeva, come è possibile visto che l’ingresso di striscioni o elementi di coreografia negli stadi italiani è da anni strettamente regolamentato? Eventuali sanzioni del Giudice sportivo non sono sufficienti a chiudere la questione".

Capuano: “L'anti juventinismo dilagante impedisce di fare un ragionamento base”

“Vedo che l’anti juventinismo dilagante impedisce di fare anche un ragionamento base. Che va oltre l’insulto da stadio. Da anni le coreografie e gli striscioni nelle curve devono essere autorizzati, dopo preventiva descrizione. Riporto il documento (pubblico) presente sul sito della fiorentina. Per chi fosse in possesso, almeno, del diploma di scuole elementare, si evince che per fare una coreografia serva autorizzazione del club e firma del dirigente del G.O.S. competente. A Firenze non è stato fatto un coro o aperta una pezza di un paio di metri, facilmente nascondibile. È stata autorizzata una coreografia insultante lunga 30 metri attraverso l’ingresso di migliaia di cartoncini. Chi si assume la responsabilità di averlo fatto? O, se i responsabili della curva hanno omesso la segnalazione preventiva, chi si assume la responsabilità prendere atto che a Firenze non esiste un controllo su ciò che avviene allo stadio?”