La Roma ha chiuso il campionato al quinto posto con 69 punti, appena uno in meno rispetto alla Juventus (70). Questo risultato non ha quindi concesso ai giallorossi di accedere alla prossima Champions League, nonostante l'ottimo lavoro svolto da Ranieri nel 2025, che ha reso i capitolini una squadra ostica da sfidare per qualsiasi avversario. Come detto, la vittoria per 2-0 sul campo del Torino non è stata sufficiente per tornare a giocare la competizione per club più blasonata di tutte.

Roma, Ranieri ai saluti

Adesso la società ha il compito non semplice di sostituire un vero e proprio idolo della piazza, una figura riconosciuta sia nel bel paese che altrove, come ad esempio in Inghilterra, dove si rese protagonista della miracolosa vittoria di Premier League alla guida del Leicester. Bisogna trovare una figura capace di dare continuità all'annata appena conclusa, che possa quindi far accrescere il valore del brand sia a livello nazionale che europeo.

Claudio Ranieri (ph. Depositphotos)

Individuato il prossimo allenatore?

Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Gian Piero Gasperini, che saluterà l'Atalanta questa estate. Il tecnico è pronto a mettersi alle spalle una bellissima avventura durata nove stagioni con la dea, con cui ha più volte centrato il piazzamento Champions ma soprattutto un'incredibile vittoria dell'Europa League.

Nel corso della sua permanenza a Bergamo ha dimostrato una certa duttilità nell'utilizzo di giocatori giovani da lanciare e valorizzare e calciatori più esperti, da cui ha sempre cercato di trarre il massimo possibile, soprattutto a livello di agonismo. Gasperini si è anche distinto per la qualità del gioco espresso dalla sua squadra, ricevendo complimenti anche dall'estero. La Roma sembra quindi aver individuato in lui il successore di Ranieri con l'obiettivo di costruire un progetto solido e duraturo.

Gasperini Atalanta

Dal canto suo, il mister ha aperto a questa destinazione, a patto che ci sia una visione condivisa e garanzie per lavorare al meglio.

