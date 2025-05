Una lunga storia durata ben 9 anni, fatta di tanti rimpianti, fallimenti, ma anche numerosi successi e soddisfazioni. L'Atalanta e Gasperini sono cresciuti insieme, uno ha reso grande l'altra e viceversa, è stata una storia affascinante da cui tante società dovrebbero imparare.

Ma anche i più grandi amori ad un certo punto finiscono, Gasperini ha scelto di cercare una nuova sfida . La dirigenza neroblu sta sondando il mercato alla ricerca del migliore allenatore per la squadra, ecco chi sono i principali indiziati.

Gasperini saluta l'Atalanta, la prossima destinazione sarà…

Non è ancora ufficiale, ma i rumors degli ultimi giorni confermano che Gasperini, dopo aver incontrato la dirigenza, ha deciso di lasciare per cimentarsi in una nuova sfida. Nelle ultime ore cresce l'ipotesi Roma, il club sta puntando forte e vuole portare Gasperini all'Olimpico.

Gasperini Atalanta

Allenatore Atalanta: i primi candidati

Per l'Atalanta è tempo di ricerche: ora bisogna trovare il nuovo allenatore. Secondo le ultime notizie riportate dall'esperto di mercato Matteo Moretto, uno dei candidati è Stefano Pioli. Queste le sue parole:

L’Atalanta sta valutando anche Stefano Pioli. Le parti hanno già avuto un primo contatto esplorativo. È uno dei candidati per sostituire Gasperini. Pioli ha un contratto con l’Al-Nassr che scade nel 2027.