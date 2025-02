Conor McGregor a Firenze ha avuto un'impatto mediatico senza precedenti. The Notorious è arrivato all'Hotel Savoy di Piazza della Repubblica insieme alle sue guardie del corpo, presentandosi al primo evento della Bare Knuckle Fighting Championship che andrà in scena al Palazzo Wanny il prossimo 26 aprile.

Benvenuti, guerrieri! Questo è puro, questo è vero, questo è Bare Knuckle. Signore e signori, benvenuti. Questo è un grande momento per gli sport da combattimento e per il mondo intero che sta ammirando la grandezza di Firenze, Italia! Ci troviamo oggi in terra di guerrieri e gladiatori, ringraziando Dio. Una terra dove gli uomini entrano in arena per mettersi alla prova nella forma più pura del combattimento: niente guanti o personaggi, solo purezza, volontà e determinazione. La BKFC, promotion di combattimento in rapida crescita, verrà in Italia per la prima volta in assoluto il 26 aprile.