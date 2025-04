Il Bologna continua a stupire per qualità e prolificità offensiva, ma la società emiliana non vuole farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione. Il reparto avanzato, uno dei punti di forza della squadra, potrebbe essere arricchito ulteriormente durante il mercato estivo, e in tal senso sono già iniziate le valutazioni per individuare il profilo giusto da integrare nell'organico.

I nomi nel mirino del Bologna

Sarebbero tre i principali nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza del Bologna. Il primo è Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma. Il giovane francese ha fin qui messo a segno 6 gol e 2 assist in 28 presenze in Serie A, mostrando qualità importanti come forza fisica, rapidità e buona tecnica palla al piede. La sua giovane età e il margine di crescita lo rendono una pedina interessante sia in chiave presente che futura.

Martin Erlic e Yoan Bonny (ph. Image Sport)

Il secondo nome sul taccuino è quello di Patrick Cutrone, ex talento del vivaio milanista e attualmente in forza al Como. Nonostante un rendimento altalenante in termini realizzativi — 6 reti segnate finora — il classe ’98 resta un profilo esperto e affidabile, capace di dare profondità alla rosa.

Infine, il Bologna guarda con attenzione anche a Giovanni Simeone. Il “Cholito”, ora al Napoli, ha trovato poco spazio in questa stagione ma mantiene inalterato il proprio appeal sul mercato: 2 gol e 2 assist il bottino personale in stagione, ma con un minutaggio ridotto. La concorrenza per l’attaccante argentino è però agguerrita: anche il Torino di Paolo Vanoli avrebbe messo gli occhi su di lui, rendendo la corsa aperta e incerta.

Il piano rossoblu

La strategia del Bologna è chiara: mantenere alta la qualità offensiva puntando su profili che possano alternarsi o integrarsi con gli attaccanti già presenti in rosa. L’obiettivo è dare continuità ai risultati positivi e consolidare la posizione del club tra le realtà più interessanti del campionato italiano. Probabile che uno di questi tre possa andare a sostituire Santiago Castro, oggetto del desiderio di tanti top club europei in vista della prossima estate.