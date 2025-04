Il confronto tra Torino e Verona non sarà solo una sfida cruciale per la salvezza dei gialloblù, ma anche una potenziale vetrina di mercato. Secondo quanto riportato da La Stampa, i granata non hanno mai smesso di tenere d’occhio alcuni profili interessanti del club scaligero in vista della prossima sessione estiva di calciomercato

I nomi nel mirino del Torino

Uno dei nomi che piace maggiormente al Torino è quello di Jackson Tchatchoua. Il laterale destro belga, classe 2001, era già stato sondato nella scorsa estate ma l’operazione non si concretizzò. Ora il Torino potrebbe tornare alla carica, ma l’Hellas non intende svendere: il direttore sportivo Sean Sogliano avrebbe fissato il prezzo attorno ai 15 milioni di euro, cifra sotto la quale non verrà preso in considerazione alcun dialogo. Tchatchoua, d’altronde, ha dimostrato affidabilità e margini di crescita, diventando una delle note liete nella stagione complicata del Verona.

Cairo

Ma non finisce qui: un altro nome che sarebbe finito nei radar granata è quello di Dailon Livramento, giovane attaccante dalla stagione discontinua ma con potenziale interessante. Secondo le indiscrezioni, la dirigenza del Torino lo vedrebbe come un possibile erede di Duvan Zapata nel lungo periodo. Tuttavia, anche in questo caso, ogni decisione verrà rimandata a salvezza acquisita.

L'obiettivo del Verona

La priorità dell’Hellas Verona resta infatti quella di conquistare la permanenza in Serie A. Solo dopo si potrà pensare al futuro, valutando eventuali cessioni ma anche come rinforzare l’organico. I tifosi, reduci da un mercato invernale poco entusiasmante, si aspettano segnali concreti dalla proprietà e dalla dirigenza: trattenere i giocatori più importanti potrebbe essere il primo passo per riconquistare fiducia e ambizione. Il Torino, però, è alla finestra e con una proposta complessiva tra i 25 e i 30 milioni di euro conta di poter portare all'ombra della Mole i due gioiellini gialloblu.