Adani: "Barella miglior centrocampista italiano? In questo periodo no, il migliore è un altro"

Nel corso dell'ultima puntata di “Viva el Futbol” su Twich l'ex difensore Lele Adani ha espresso la propria opinione su chi sia attualmente il miglior centrocampista italiano.

"Ho fatto un sondaggio, al quale hanno risposto 40mila persone. In questo periodo, per me Locatelli è il miglior centrocampista italiano. In tanti mi hanno risposto Nicolò Barella, io dico di leggere bene la domanda, ho detto in questo periodo, periodo può essere 5 partite o 2 mesi. Ognuno poi ha i suoi gusti, per me Locatelli nel periodo è il migliore italiano. Mi piace come gioca, copre bene il campo, lo vedo felice e motivato in campo, sta facendo prestazioni alte".