Il malore del calciatore della Fiorentina Edoardo Bove ha suscitato grande apprensione sia nel momento in cui l'ex Roma ha perso conoscenza e si è accasciato sul rettangolo di gioco del Franchi, sia soprattutto in seguito al suo trasporto all'ospedale Careggi.

Per fortuna il centrocampista viola non è in pericolo di vita, ma il suo caso ci ricorda quanto la prevenzione medica sia importante per poter giocare a questi livelli in Serie A, e allo stesso tempo ripropone il caso delle idoneità sportive.

Edoardo Bove e Nicoló Barella (ph. Image Sport)

Caso Bove, quanto sono importanti le idoneità sportive?

Questo è un tema molto discusso nel nostro paese perché in Serie A si è molto più rigidi e intransigenti dal punto di vista della salute. Ci sono tantissimi calciatori che dopo essere stati acquistati da un club, durante le visite mediche alcune anomalie di salute sono state segnalate e di conseguenza l'affare non è andato in porto.

Basti pensare al caso più recente del possibile acquisto della Roma del difensore austriaco del Lens Kevin Danso, che non ha superato le visite di rito salvo poi scoprire problemi al battito cardiaco. Oppure quello di Christian Eriksen, fresco vincitore della Serie A con l'Inter che dopo l'incidente di Euro 2021, secondo la Serie A non rispettava i criteri di salute corretti per poter giocare, salvo poi trasferirsi in Premier League.

Eriksen Danimarca

Idoneità sportiva, le parole del responsabile medico della Lazio

Riguardo ciò è intervenuto il responsabile medico della Lazio Ivo Pulcini, che ha raccontato un episodio del 2019 quando il direttore sportivo Igli Tare aveva quasi concluso un affare per un difensore, salvo poi naufragare a causa di una emergenza medica. Le sue parole:

Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio. Il calciatore in questione è Strahinja Pavlović, attuale difensore dl Milan

Dopo le sue parole, la Procura Federale ha anche deciso di intervenire, per approfondire di più questo caso tutt'ora misterioso.

Strahinja Pavlovic (ph. Image Sport)

