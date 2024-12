Non è il periodo più felice per il Milan di Paulo Fonseca, che nonostante la vittoria al fotofinish contro la Stella Rossa si ritrova a fare i conti con le criticità tattiche e mentali di una squadra fortemente umorale ed incapace di reagire in modo ordinato, deciso e continuativo alle interperie.



La cartina tornasole della stagione rossonera è senz'altro rappresentata da Theo Hernandez, che in linea teorica sarebbe uno dei migliori calciatori a disposizione del Milan, ma che all'atto pratica sta risultando un malus su quasi tutta la linea per quello che ha da offrire in campo.



Dopo una prima metà di stagione a dir poco disastrosa, vi sono ormai dei dubbi sul fatto che Theo Hernandez possa continuare ad essere imprescindibile per la causa di Paulo Fonseca, in un periodo in cui la durezza caratteriale rappresenta un nodo cruciale per il proseguimento dell'annata 2024-2025 del Diavolo.



Alla luce di quanto detto, che ne sarà di Theo Hernandez nella partita di domenica contro il Genoa?

Le ultime da Milanello sembrano suggerire qualcosa di inedito per Theo Hernandez

Alla luce del malcontento generale di Paulo Fonseca e della squadra rossonera, secondo quanto ricostruito da Sky Sport starebbero uscendo delle indiscrezioni significative in merito all'impiego o meno di Theo Hernandez con i gradi da titolare.



Parrebbe infatti certo il fatto che il terzino sinistro francese non si sia sottoposto agli allenamenti tattici insieme alla sua squadra a Milanello, il che sembrerebbe suggerire la sua relegazione in panchina in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa.



Sembrerebbe inoltre che questa decisione sia stata addirittura concordata con la società, coinvolgendo anche Zlatan Ibrahimovic in quelle che saranno le scelte tattiche attuate da Paulo Fonseca in vista della partita di domenica sera.

Fonseca potrebbe aver già scelto il suo sostituto

Alla luce della sostanziale carenza di terzini sinistri di riserva, Paulo Fonseca non avrebbe proprio alternative a Filippo Terracciano nel caso in cui Theo Hernandez perdesse i gradi da titolare nella partita di domenica sera.



Un'altra opzione per il tecnico rossonero sarebbe rappresentata da Alex Jimenez del Milan Futuro, un giocatore che è pure reduce da un'ottima prova contro il Gubbio in Serie C e che potrebbe essere lanciato in prima squadra contro un avversario in apparenza abbordabile come il Genoa di Patrick Vieira.



La terza opzione sarebbe rappresentata da Davide Calabria, che però si ritroverebbe intrappolato in un ruolo per niente congeniale per le sue caratteristiche e in un periodo non del tutto ispirato a causa dei malumori e delle pessime prestazioni di questa stagione.

