Se nelle due stagioni passate si era consacrato come un baluardo imprescindibile ed indiscutibile per le sorti dell'Inter, nell'annata attualmente in corso si sta assistendo all'inevitabile e allo stesso tempo mesto calo fisico di un giocatore, Francesco Acerbi, che sta ormai presentando il conto di continui infortuni che diventano difficili da recuperare con il passare dell'età.



In questa stagione, Acerbi è stato costretto a fermarsi per ben due volte per problemi muscolari e l'attuale riabilitazione dall'ultimo guaio fisico sta presentando un conto salatissimo per l'Inter, che si ritroverà verosimilmente a fare a meno di lui anche nella prossima partita di campionato contro la Lazio.



In questo momento, dunque, la società nerazzurra si sta ritrovando con le spalle al muro, costretta anche a ricorrere a scelte drastiche se queste saranno utili per ridare a Simone Inzaghi un giocatore difensivo che ad oggi manca nella sua rosa causa infortuni.

Non solo gli infortuni: de Vrij sembra rinato

Un altro aspetto che non gioca certamente a favore di Francesco Acerbi è rappresentato dalla concorrenza interna di Stefan de Vrij, che è definitivamente rinato già dalla passata stagione giocata da riserva e che in quella attualmente in corso si sta esprimendo ad alti livelli di maturità difensiva.



L'olandese sta infatti fornendo delle prove difensive decisamente autoritarie come quelle fatte contro avversari del calibro dell'Arsenal in Champions League. Di conseguenza, il sostituto di Acerbi l'Inter ce l'avrebbe già in caso di assenza dell'ex-Lazio, mentre mancherebbe fatalmente una riserva designata per allungare le rotazioni in difesa.

Urge muoversi sul mercato a gennaio: ma chi prendere?

Con la situazione di Francesco Acerbi che si sta complicando sempre di più per quanto riguarda la sua affidabilità fisica, è inevitabile che Piero Ausilio e Giuseppe Marotta abbiano iniziato a mobilitarsi alle porte del mercato invernale per tracciare le prime opzioni per la difesa.



Un profilo che era già stato sondato dall'Inter da tempo e che potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi è senz'altro Jaka Bijol dell'Udinese, che sta crescendo sempre di più come prestazioni e che è reduce da un ottimo Euro 2024 che l'ha consacrato come uno dei difensori più chiacchierati della Serie A in sede di calciomercato. Ad oggi, il prezzo del cartellino dello sloveno parte da una base di 20 milioni di euro.



La società friulana non sembrerebbe però disposta a cederlo così facilmente e ha già confermato di voler cedere eventualmente il giocatore solo al termine della stagione 2024-2025. Un altro nome sul taccuino di Marotta e soci è senz'altro Oumar Solet, rimasto senza contratto a seguito del suo addio dal Salisburgo.



Anche Marco Di Cesare sembrerebbe un profilo molto gradito dalla dirigenza nerazzurra, anche se sarà tutt'altro che banale battere il concreto interesse da parte della Roma in sede di mercato invernale.

