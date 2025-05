Nella serata di ieri è spuntata una clamorosa indiscrezione di mercato: il Napoli ha avviato i contatti per l'acquisto di Kevin De Bruyne a parametro zero. Un'operazione che sarebbe unica per il nostro campionato, un calciatore di livello internazionale e di spessore altissimo, un colpo indescrivibile.

Se aggiungessimo De Bruyne al centrocampo del Napoli, potremmo dire che farebbe sicuramente paura agli avversari. Ma la trattativa non è semplice, né scontata. Intanto Alfredo Pedullà ha svelato che la moglie è passata a Napoli, ecco tutti i dettagli.

Napoli, la moglia di De Bruyne in città: c'è apertura?

Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha svelato un importante retroscena sulla trattativa Napoli-De Bruyne. Secondo il giornalista, il Napoli è fortemente interessato all'acquisto del belga.

Negli ultimi giorni, la moglie di De Bruyne, Michele Lacroix, è stata in giro per la città alla ricerca di appartamenti. Segno che da parte del calciatore e la famiglia c'è totale apertura verso questa nuova sfida, ma ovviamente non sarà facile. Il Napoli ha già pronta un'offerta.

De Bruyne

Il Napoli ha un'idea sull'offerta per De Bruyne, ma…

Pedullà ha affermato che il Napoli vuole offrire al calciatore un contratto biennale con opzione per un altro anno. De Bruyne è un classe 1991, e al Manchester City guadagna la bellezza di circa 23 milioni di euro all'anno.

Cifra assolutamente impareggiabile dal Napoli, è vero che il club non dovrebbe pagare il cartellino, ma non può permettersi uno stipendio così alto. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda, il Napoli può affondare il colpo De Bruyne.