Come al solito, il mercato di riparazione in Serie A ha regalato spettacolo e offerto colpi di scena soprattutto nelle ultimissime giornate, che hanno coinvolto anche molte big del nostro campionato.

Sono stati tanti i colpi di mercato piazzati dalle varie società, alcuni a costo zero, e altri con un investimento non da poco.

Mercato Serie A, la top 10 degli acquisti più cari di gennaio

Di certo non sono mancate le squadre che hanno deciso di spendere un po' di più e andare in controtendenza in un mercato che solitamente offre occasioni low cost.

Di seguito, ecco la top 10 degli acquisti più costosi delle squadre italiane nel mercato di gennaio 2025:

10º posizione: Anass Salah-Eddine

8 milioni di euro, dal Twente alla Roma, difensore

9º posizione: Warren Bondo

10 milioni di euro, dal Monza al Milan, centrocampista

8º posizione: Reda Belahyane

10 milioni di euro, dall'Hellas Verona alla Lazio, centrocampista

Reda Belahyane (ph. Image Sport)

7º posizione: Daniel Maldini

10 milioni di euro, dal Monza all'Atalanta, centrocampista

6º posizione: Assane Diao

12 milioni di euro, dal Betis Siviglia al Como, esterno d'attacco