Criscitiello choc: "Parlato se vuoi fare il tifoso, fallo a casa tua. Qui non lavori più"

Incredibile quanto successo ieri a Sportitalia con il direttore Michele Criscitiello che ha licenziato in diretta televisiva l'inviato per il Napoli, Manuel Parlato. Infatti quest'ultimo non ha gradito le critiche verso il mercato dei partenopei che non sono riusciti in questa sessione di mercato a rimpiazzare Kvaratskhelia sostituendolo con Okafor.

Criscitiello

Manuel Parlato non ha gradito le critiche al mercato del Napoli

"Abbiamo seguito la cosa di Bondo e la trasmissione dell'ultimo giorno, ma la cosa che è piaciuta di meno a tutti è la gag di Tancredi Palmeri su Okafor. Noi siamo i campioni del mondo dell'ironia, ci piace ironizzare e incassare: però mi sembra un po' una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta anche per altre squadre".

Criscitiello licenzia in diretta tv Manuel Parlato

"Vabeh, buonanotte Manuel, ciao: vai a lavorare a Canale 21, vai, via, ciao. Fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più: vuole fare il simpatico, può farlo fino ad un certo punto. Puoi andare a casa, se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo: finché ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no. Noi scherziamo su Milan, Juve, Inter e Napoli: ad un certo punto non ne posso più. E se Parlato vuole fare il fenomeno chiamando in questione un collega, non ha capito niente: e qui dentro Manuel Parlato ha finito".