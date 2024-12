Quindicesima giornata di Serie A passata in rassegna, è tempo quindi di effettuare i bilanci di questo turno di campionato. Abbiamo perciò deciso di stilare la nostra personale top 11, selezionando, a nostro modo di vedere, i migliori undici giocatori del weekend.

La grande prestazione del Bologna contro la Juventus ci ha portato a inserire anche Castro. Ma non sarà l'unico calciatore dei rossoblù presente nella top 11. Questa settimana abbiamo deciso di schierare la formazione con un 3-5-2 molto offensivo.

La top 11 della Serie A : la difesa

De Gea: ormai una certezza della Fiorentina, diverse parate interessanti ed ennesima porta inviolata.

Dimarco: sebbene sia un esterno di centrocampo nella formazione lo arretriamo a braccetto della difesa a tre, ruolo che ha già ricoperto. Ennesimo gol per il laterale dell'Inter, sempre più decisivo. Il tacco con cui si libera per calciare è da stropicciarsi gli occhi.

Hummels: se pochi mesi fa era titolare in una finale di Champions qualche motivo poteva pur esserci. Dopo un inizio difficoltosi si iniziano a vedere sprazzi del vero Hummels. Seconda buona prova consecutiva dopo quella contro l'Atalanta.

Bijol: solido in difesa e decisivo anche in quella offensiva con un gol importantissimo per gli uomini di Runjaic.