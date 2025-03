Al Massimino tra Catania e Crotone uno 0-0 durante il quale le squadre si sono affrontate a viso aperto dandosele talvolta anche con le maniere dure. Una partita nella quale solo una zampata poteva cambiare tutto. Andiamo a vedere le pagelle di Catania-Crotone.

Francesco Di Tacchio soccorso dai sanitari rossoazzurri (ph. cataniafc.it)

Le pagelle del Catania: Ierardi freddo, ma anche duro, Stoppa sprecone

Dini 6,5: sicuro anche nelle occasioni più ghiotte degli ospiti alcune volte è costretto alle respinte

Ierardi 6,5: sempre freddo quanto il pallone arriva in area le maniere forti che mette in campo lo portano anche a subire un'ammonizione

Di Gennaro 6: perno della difesa anche lui, viene ammonito per un intervento comunque inevitabile a fine primo tempo

Gega 5,5: più impacciato rispetto ad altre occasioni non ripete le ultime prove. Dal 45' Allegretto 6: si rifà rispetto alle occasioni precedenti mostrandosi più lucido

Raimo 5,5: anche lui meno tonico rispetto al derby contro il Messina sembra di tanto in tanto avulso dal gioco. Dal 66' Frisenna 6: discreto impatto al suo ingresso in campo

De Rose 5,5: più spento rispetto ad altre occasioni durante la ripresa non ne ha più. Dal 66' Di Tacchio 6: si fa ammonire subito, ma in seguito mostra una certa sicurezza

Quaini 6: ottimo in fase di ripiegamento si perde oggi in fase di impostazione

Anastasio 6: sempre bravo nella sua fascia di competenza commette di tanto qualche ingenuità. Dal 66' Stoppa 5,5: non aveva i 90 minuti nelle gambe, ma l'occasione a tu per tu con Dini sprecata per allungo del pallone mostra che ancora ha margini di miglioramento

Jiménez 6,5: si danna l'anima e corre per tutta la partita facendo anche le veci di Inglese

Lunetta 6,5: anche lui cerca di tenere accesa la fiammella dell'attacco, ma non trova la zampata vincente

De Paoli 5,5: parte a spron battuto, ma in seguito si perde. Dal 77' Celli s.v.

Toscano 6: gestisce i cambi come meglio può dato anche il forfait di Montalto allo scadere

Le pagelle del Crotone: Rispoli salva tutto, attacco bloccato

D'Alterio 6,5: bravo in diverse occasioni, si fa trovare pronto quando Stoppa è a tu per tu con lui

Rispoli 7: è lui a salvare i suoi dalla capitolazione contro Stoppa in area mostrando una grande freddezza

Cargnelutti 6: molto attento nel gestire la retroguardia si becca un'ammonizione che poteva evitare

Armini 6: bravo anche lui a gestire il reparto difensivo e a tenere unita la squadra nei momenti di difficoltà. Dall'82' 6: buon impatto per il baby, che entra in campo in un momento difficile per i suoi

Groppelli 6: fa il suo compitino abbastanza bene, ma rimedia un'ammonizione allo scadere

Gallo 6,5: un giocatore a tutto campo che tiene unita la squadra in entrambe le fasi. Dal 76' Schirò s.v.

Stronati 5: entra pure lui in palla, ma si perde con il passare dei minuti e si fa anche ammonire

Ricci 6,5: perno della mediana anche lui molto bravo in alcuni recuperi. Dal 59' Silva 5,5: sprecone anche lui viene ben imbrigliato in seguito dalla retroguardia etnea

Tumminello 6: si sbraccia e prova il tiro, ma pecca di poca lucidità. Dal 59' Gomez 6: entra anche lui bene, ma in seguito viene ben chiuso

Vitale 5,5: senza dubbio il più evanescente del reparto avanzato, anche se ogni tanto prova a farsi vedere

Murano 6: prova a finalizzare, ma la difesa rossazzurra lo chiude bene

Longo 6: tiene ben sveglia la squadra nei momenti di difficoltà e sicuramente ha più scelta rispetto a Toscano

