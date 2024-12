Tutti i cicli prima o poi hanno una fine. E quello di Fikayo Tomori al Milan, potrebbe essere giunto alla sua conclusione. Il centrale ex Chelsea ha perso la titolarità e, al momento, Fonseca sembra preferirgli Gabbia e Thiaw. Alcuni episodi come quello di Firenze certamente non lo hanno aiutato, ma per una retroguardia non eccelsa come quella rossonera, l'inglese rimane tutt'ora una pedina importante. Naturalmente il 23 milanista vuole più spazio. Ecco dunque che un suo addio in estate non pare così improbabile. Moncada segue dunque con attenzione soprattutto tre difensori che potrebbero fare comodo al club di Via Aldo Rossi.

Milan: Moncada mette nel mirino Mosquera dal Valencia

Moncada e tutto lo staff dello scouting rossonero sono alla ricerca di un profilo per la difesa, qualora Tomori dovesse andarsene in estate. In cima alla “lista dei desideri” del Milan ci è finito Mosquera, giovane difensore in forza al Valencia. Il classe 2004 abbina una struttura fisica importante a buone doti in fase di impostazione, caratteristica che manca nei giocatori di ruolo a disposizione di Fonseca.

Mercato Milan: occhi su Diakité e Diomande

Diakité del Lille e Diomande dello Sporting Lisbona sono gli altri due profili seguiti dal club rossonero per la retroguardia. Il primo, nato nel 2001, ha già lavorato con Fonseca e dunque saprebbe le richieste e il metodo di lavoro del mister.

Bafodé Diakité (ph. Image Sport)

Il secondo, piace a diversi club ed è seguito dal Milan da un paio d'anni. Il club portoghese lo valuta però 35 milioni, cifra non banale per la squadra di Cardinale e dunque eventualmente un nodo da superare.

Ousmane Diomande in contrasto con Giancluca Scamacca (ph. Image Sport)

