Pedullà: “Tutte fake news! La verità sui cambi in casa Juve e il futuro di Giuntoli…”

Negli ultimi giorni si sono diffuse numerose indiscrezioni su una possibile rivoluzione dell’area sportiva bianconera.

A quanto pare la Juve dovrebbe rinnovare i ruoli dirigenziali, ma secondo il noto giornalista Alfredo Pedullà, la realtà è un altra. Ecco il suo parere pronunciato nell’ultimo video sul proprio canale Youtube .

Tognozzi torna alla Juve?

Pedullà ha cominciato il suo discorso con le indiscrezioni riguardo un ritorno di Tognozzi alla Juve:

Sull'area sport queste indiscrezioni che ho letto di un ritorno di Tognozzi a me sinceramente oggi non risultano. Mi sembrano delle fake news. È un po' la prosecuzione dei discorsi su Mancini alla Juventus è fatta prima di Tutor quando non era fatta.

Che Mancini possa essere un candidato per il futuro ci sta, ma che ci sia una rivisitazione dell'area sport a me non risulta. Risulta sicuramente la promozione a tempo pieno di Scanavino che si occuperà di Juventus e basta e sarà l'amministratore ex macchina, il riferimento principale di John Elkan, l'uomo dei conti e dei consigli, delle eruzioni e dei blitz.

Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, John Elkann e Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

Nuovo ruolo per Giuntoli e il mercato della Juve

Pedullà ha proseguito spiegando come potrebbe cambiare il ruolo di Giuntoli e le prossime mosse di mercato:

In sostanza dovrebbe accadere che la figura di Giuntoli verrebbe chiaramente affiancata e giudicata dal lavoro di un'amministrazione di un amministratore delegato, come succede in qualsiasi tipo di azienda. E bisognerebbe pensare a un avvicinamento nell'area sport di Chiellini che fin qui ha svolto dei compiti più che altro di ambasciatore. Non ci sarà rivoluzione sull'organico e nell'organico, ma aggiustamenti con tre quattro colpi, forse tre negli 11 e 5-6 colpi in generale.