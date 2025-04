La Juventus comincia a muovere le prime pedine in vista del mercato estivo, e uno dei nomi più caldi in agenda è quello di Dan Ndoye. L’esterno svizzero classe 2000, protagonista in questa stagione con il Bologna, è finito in cima alla lista dei desideri bianconeri per rinforzare le corsie laterali. La sua duttilità tattica – può agire sia da quinto di centrocampo che da ala offensiva – lo rende un profilo estremamente interessante per un modulo fluido e moderno come quello che potrebbe adottare la Vecchia Signora nella prossima stagione.

I nomi offerti dalla Juventus

La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro, bonus esclusi, ma in casa Juventus si lavora per abbassare la cifra con l’inserimento di contropartite tecniche. Un’operazione in stile Douglas Luiz, che potrebbe portare benefici anche a livello di bilancio, generando una plusvalenza utile per sistemare i conti e migliorare la sostenibilità finanziaria.

Dan Ndoye (ph. Image Sport)

Tra i giovani in uscita che potrebbero interessare ai rossoblù ci sono Mbangula, Rouhi, Adzic e Savona, tutti elementi che godono di una certa considerazione tra gli addetti ai lavori.

Il motivo per cui piace Ndoye

Già a gennaio si era parlato di un timido interesse da parte del Napoli, ma la Juventus sembra ora intenzionata a fare sul serio, con i primi contatti tra le parti già avviati e l’intenzione chiara di anticipare la concorrenza. Per i bianconeri, Ndoye rappresenta un investimento strategico, in linea con la nuova filosofia di mercato orientata verso giocatori giovani, polivalenti e già pronti per il grande salto.

Non si tratta ancora di una trattativa definita, ma l'accelerata impressa dal club torinese è un segnale chiaro: la Juventus vuole chiudere in fretta, prima che il prezzo salga o che altri club entrino con decisione nella corsa. Il mercato è appena cominciato, ma le manovre in casa Juve sono già in fermento.