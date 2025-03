La sconfitta patita questo pomeriggio al Provinciale nel derby contro il Catania con il risultato netto di 0-3, specialmente dopo un primo tempo giocato discretamente fino al gran gol di Armando Anastasio, è costata il posto al tecnico del Trapani, Vincenzo Torrente. Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare in questi minuti, ma il presidente Valerio Antonini ha già annunciato l'esonero del tecnico campano in diretta durante la conferenza stampa successiva alla disfatta di oggi contro gli etnei.

Valerio Antonini, presidente Trapani (ph valerioantonini.com)

Il presidente si assume le responsabilità per la stagione

Nello specifico il presidente ha sottolineato come si assuma le responsabilità di questa stagione altalenante, partita con i migliori auspici, ma andata avanti in maniera davvero deludente per i tifosi granata, che speravano davvero di vivere un campionato di vertice. Ecco le parole del presidente:

Si procederà con l’esonero di Vincenzo Torrente perché nonostante le sconfitte non ha voluto presentare le dimissioni. A partire da domani, la guida tecnica della squadra sarà affidata, nuovamente, a Salvatore Aronica

Torna Aronica

La guida tecnica della squadra sarà affidata di nuovo al palermitano Salvatore Aronica, che aveva già guidato i granata a inizio stagione. Dopo sei sconfitte consecutive i granata devono invertire assolutamente la rotta in queste ultime quattro gare, soprattutto per evitare che Casertana e Messina possano recuperare punti.

LEGGI ANCHE: Le pagelle di Trapani-Catania: Anastasio eurogol e prestazione, Montalto ancora sprecone