Pavan: "Calendario strano, vogliamo dirlo o dobbiamo stare zitti? Inter e Napoli favorite..."

Negli anticipi del sabato della 21^ giornata del campionato di Serie A la Juventus è tornata alla vittoria battendo all' “Allianz Stadium” il Milan per 2-0 grazie ai gol di Mbangula e Weah; mentre in serata il Napoli ha espugnato il “Gewiss Stadium” di Bergamo battendo 2-3 l'Atalanta e portandosi momentaneamente a +6 sull'Inter, impegnata questa sera a “San Siro” contro l'Empoli nel posticipo delle 20.45. Nel prossimo turno di Serie A, intanto, al “Maradona” è in programma Napoli-Juventus con il match che si giocherà sabato 25 gennaio alle ore 18. A proposito di questo match sulle pagine di Tutto Juve il giornalista e tifoso bianconero, Massimo Pavan, ha polemizzato sul calendario in quanto la Juventus affronterà il Napoli dopo l'impegno in Champions League contro il Brugge di martedì. Infine una chiusura sull'interesse della Juve per il difensore del Milan, Tomori.

Pavan polemico sul calendario di Serie A

“Peccato che la Juve vada a Napoli dopo la Champions, calendario strano lo vogliamo dire o dobbiamo stare zitti? Il Napoli gioca con l'Atalanta riposato dopo che ha giocato con la Juve e gioca con la Juve due volte dopo che ha giocato in coppa e poi magari Conte si lamenta, sia Napoli che Inter, favorite anche per queste cose per vincere lo scudetto".

Tomori Milan

Pavan su Tomori