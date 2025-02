Sabato 22 febbraio alle 18 si terrà Torino-Milan, 26mo turno di Serie A. I granata occupano la dodicesima posizione in classifica con 28 punti, e non stanno attraversando, dal punto di vista dei risultati, un ottimo periodo, tanto da aver vinto solo una partita delle ultime cinque, ottenendo poi 3 pareggi e 1 sconfitta. La situazione è sicuramente migliore per i rossoneri che, sempre analizzando gli ultimi cinque impegni, hanno trovato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ma sono però reduci da una cocente eliminazione dalla Champions nonostante le spese del mercato invernale.

La probabile formazione del Torino

Il Toro dovrebbe andare in campo con un 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui Pedersen, Coco, Maripan e Sosa. La coppia in mediana Casadei-Linetty dovrebbe operare alle spalle del trio composto da Lazaro, Vlasic ed Elmas. Riferimento offensivo Adams.

Torino (4-2-3-1) Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams; Allenatore: Paolo Vanoli

Vanja Milinkovic-Savic (ph. Image Sport)

La probabile formazione del Milan

Il diavolo dovrebbe presentarsi con lo stesso modulo dei piemontesi. In porta Maignan, difeso da Walker, Tomori, Pavlovic e Theo. In mediana la coppia composta da Fofana e Reijnders alle spalle di Pulisic, Joao Felix e Leao. In attacco dovrebbe esserci ancora Gimenez.

Milan (4-2-3-1) MaignaFn; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez; Allenatore: Sergio Conceicao

Joao Felix (ph. Image Sport)

Leggi anche: Di Canio punge: “Il PSV poteva vincere 5-1, lezione di…”