La tensione tra Ademola Lookman e Gian Piero Gasperini (che ha perso Hien per infortunio nei giorni scorsi) potrebbe influenzare il futuro dell'attaccante nigeriano all'Atalanta. Oggi è previsto un confronto tra il giocatore e l'allenatore, con la proprietà nerazzurra che tenterà di ricucire lo strappo. Tuttavia, la situazione non è passata inosservata alla Juventus, che sta valutando la possibilità di inserirsi nella trattativa per rafforzare l'attacco in vista della prossima stagione.

Non è la prima volta che Lookman attira l’interesse di club di alto livello. Già in estate il Paris Saint-Germain aveva mostrato un forte interesse, ma la trattativa non si era concretizzata. Ora i bianconeri potrebbero fare un tentativo, considerando che il giocatore ha ancora due anni di contratto con la Dea.

La richiesta dell'Atalanta per Lookman

L'Atalanta, dal canto suo, non è intenzionata a fare sconti: la valutazione di Lookman è di circa 50 milioni di euro e l'operazione potrebbe essere impostata solo su una cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto.

Lookman Atalanta

La Juventus, alle prese con la ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, potrebbe trovare in Lookman il profilo ideale per il gioco di Thiago Motta, che avrà bisogno di giocatori duttili e capaci di creare superiorità numerica. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la frattura tra Lookman e Gasperini sarà ricomposta o se il mercato offrirà una nuova destinazione all’attaccante nigeriano.

Concorrenza

Non mancherà la concorrenza per Ademola Lookman visto che il nigeriano piace in tutta Europa. La Juventus, dunque, dovrà muoversi con largo anticipo se vorrà mettere le mani sul giocatore. In Italia occhio al Napoli, che può giocarsi la carta Giacomo Raspadori, mentre sembra difficile pensare ad un ritorno di fiamma del PSG, che ha preso Kvicha Kvaratskhelia. In Premier League, invece, non mancano i club interessati, su tutti l'Arsenal.