Il Napoli di Antonio Conte continua la propria marcia trionfale, brutalmente interrotta solamente nella partita contro la fortissima Atalanta di Gasperini. I partenopei guidano la classifica con 32 punti, grazie al lavoro encomiabile di Conte, ma anche della società che ha portato sotto il Vesuvio uno dei centrocampisti più forti in circolazione: Scott McTominay.

Sliding door Brescianini-McTominay

Una delle trattative che riguardava quest'estate il Napoli da vicino è stata sicuramente quella che stava per portare Marco Brescianini in Campania, trattativa però sfumata dopo che il calciatore aveva già svolto le visite mediche a Villa Stuart, come riportato da Gazzetta.it.

Il centrocampista classe 2000 è poi approdato all'Atalanta, con cui ha debuttato a Lecce realizzando una doppietta. Al Napoli invece è arrivato il gigante scozzese McTominay: 3 gol in campionato, 4 in stagione e una centralità assoluta all'interno dello scacchiere di Conte. Il tecnico inevitabilmente se lo coccola. Queste le sue parole in conferenza stampa al termine del successo contro il Torino sul centrocampista scozzese, raccolte dal Corriere dello Sport:

McTominay è un ragazzo che nello United non era protagonista, lo conoscevo bene perché ho frequentato la Premier. Ha qualità, siamo stati bravi e fortunati perché ha accettato di venire in una situazione nella quale non si giocava in Europa e dopo un decimo posto. Poteva vedere Napoli come un declassamento, invece è venuto per essere protagonista. E il tempo darà ragione

Conte

McTominay: l'acquisto migliore dell'estate

Sono stati diversi i colpi di mercato nell'ultima sessione estiva, ma nessuno di questi ha avuto lo stesso impatto dell'ex Manchester United. Né Koopmeiners, né tantomeno Douglas Luiz, l'unico che un minimo ci si avvicina forse è Fofana del Milan, ma comunque non quanto McTominay.

Non solo per gol e inserimenti, il classe 1996 è determinante in fase difensiva, in impostazione e anche nel recupero palla alto. Un centrocampista totale e completo. Il Napoli se lo coccola e sorride ripensando alla sliding door con Brescianini dell'ultima estate.

