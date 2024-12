Con il Milan impegnato nella serata di oggi contro il Sassuolo in Coppa Italia, Paulo Fonseca può sorridere in ogni caso per una notizia che in sede di calciomercato rappresenta certamente una svolta positiva per quanto riguarda la permanenza di Tijjani Reijnders in rossonero.



In un periodo contraddistinto dalle sue prestazioni strabilianti, il centrocampista si è ormai consacrato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A come rendimento, impatto e valore assoluto, confermandosi indiscutibilmente come un giocatore di caratura internazionale per il quale il Manchester City stesso è pronto a fare delle follie in sede di calciomercato, a riprova di come persino un allenatore come Pep Guardiola ammiri le sue gesta tecniche.



È per questo motivo che la questione contrattuale tra Tijjani Reijnders e il Milan è diventata uno degli argomenti più polarizzanti nel calciomercato odierno, con l'olandese che nel corso della giornata di ieri ha potuto fornire le ultime novità in merito a quelle che sono le sue volontà future.

Tijjani Reijnders esulta dopo la rete al Real Madrid (ph. Image Sport)

Reijnders è un centrocampista semplicemente straordinario

È ormai sotto gli occhi di tutti il fatto che Tijjani Reijnders abbia avuto un'impennata clamorosa per quelli che sono stati i suoi miglioramenti dal punto di vista tecnico, tattico e attitudinale da quando è approdato al Milan nell'estate del 2023.



L'olandese non è più quel giocatore timoroso dal punto di vista realizzativo, discontinuo nelle prestazioni offerte, spesso avulso dal gioco di Stefano Pioli, è anzi divenuto un vero e proprio leader tecnico a 360°, capace come nessun'altro centrocampista a disposizione di Paulo Fonseca di trascinare questo Milan in un periodo contraddistinto da numerose difficoltà dal punto di vista tattico.



Tijjani Reijnders si è ormai consacrato come campione assoluto della Serie A e la doppietta segnata contro l'Empoli non fa altro che confermare i numeri di un centrocampista da 8 G/A (6 gol e 2 assist) in questa stagione, nonché di esaltarsi in grandi palcoscenici come il Santiago Bernabeu.



Ad oggi, nessuno può discutere il valore dell'ex-AZ Alkmaar, a riprova di quella che è la necessità immediata da parte della dirigenza rossonera di definire una volta per tutte quello che sarà il suo futuro.

No doubt about it: Tijjani Reijnders is the Panini Player of the Match for #MilanEmpoli 👍 pic.twitter.com/MOPDB2d9t7 November 30, 2024

Le ultime sul rinnovo dell'olandese con la maglia del Milan: manca sempre meno

Alla luce di quanto si è detto, il rinnovo di Tijjani Reijnders è stato sin da subito uno dei discorsi più importanti per la dirigenza del Milan, che ha dovuto fare i conti con l'interesse concreto da parte di alcuni dei principali Club dell'èlite internazionale.



A rispondere in merito ai rumors di mercato è stato Tijjani Reijnders, che in occasione della sua partecipazione ai canali di Ziggo Sport Rondo ha avuto modo di esprimere la sua percezione degli ultimi giorni in sede di trattativa.



Parole che non sanno certamente di fumata bianca netta ed inequivocabile, ma che trasmettono senz'altro la sensazione che il rinnovo con il Milan possa essere molto vicino, dando quindi la possibilità a questo matrimonio di continuare:

Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma siamo sulla buona strada. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. Il Milan è un grande club in cui giocare. È bello vedere l'apprezzamento.

