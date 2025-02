Milan, Conceiçao: "Col Torino una finale di Champions. Theo? Non è..."

Dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano di un modesto Feyenoord, il Milan si rituffa con la testa in campionato, alla disperata ricerca di punti per avvicinare ulteriormente il quarto posto in classifica, ora distante 5 punti.

A presentare la delicata sfida contro l'ostico Torino targato Vanoli è Sergio Conceiçao, nella consueta conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole:

Morale a terra per la squadra

“Siamo tutti delusi ma ho visto il gruppo concentrato. Sapevamo di essere più forti, avevamo preparato bene la partita ma per episodi e dettagli ci è sfuggita. Vedo comunque una evoluzione interessante della squadra, dobbiamo continuare a lavorare su questo. Obiettivo quarti posto e Coppa Italia. Torino? Sarà un avversario storico, lo è storicamente perché i risultati degli ultimi dieci anni non sono stati positivi. Dobbiamo pensare che sia la nostra finale di Champions. Mi aspetto una gare di alt intensità”.

Theo disponibile, out Walker

Theo Hernandez Milan

“Theo? Lo considero un patrimonio del club, ha dato tante gioie ai tifosi. Sa di aver messo in difficoltà la squadra, ne abbiamo parlato. Domani è disponibile, nessuna punizione. I capelli? Non mi interessano. Walker non è disponibile, Pulisic non ha 90 minuti nelle gambe. Gimenez non è al meglio così come Loftus-Cheek. Non è facile fare scelte giocando ogni tre giorni. Da fuori può sembrare che le mie scelte non siano giuste ma tocca a me prenderle”.

LEGGI ANCHE: Champions League, ottavi di finale: Feyenoord-Inter e derby di Madrid