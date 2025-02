Thiago Motta a rischio senza Champions: la Juventus ha individuato il sostituto

La stagione della Juventus sta prendendo una piega tutt’altro che esaltante. Fuori dalla Champions League e ormai distante dalla corsa scudetto, il club bianconero si trova a dover affrontare una fase di riflessione sul proprio futuro tecnico. La posizione di Thiago Motta è sempre più traballante, e il quarto posto in campionato è l'unico obiettivo rimasto per garantire una conferma sulla panchina. Qualora non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions, la società potrebbe decidere per un cambio di guida tecnica.

Il sostituto di Thiago Motta alla Juventus

Chiaramente la Juventus non si farà trovare impreparata e avrebbe già cominciato a muoversi qualora le cose non dovessero andare bene in questa stagione. Il nome individuato per sostituire Thiago Motta è quello di Zinedine Zidane, che dopo l'addio al Real Madrid è rimasto senza squadra.

Zidane, attualmente senza panchina, è stato accostato più volte alla Juventus, club in cui ha giocato tra il 1996 e il 2001. Tuttavia, il tecnico francese è considerato il candidato principale per sostituire Didier Deschamps alla guida della Nazionale francese dopo il Mondiale 2026. Anche lo stesso Deschamps lo ha indicato come il successore ideale per la panchina dei Bleus, lasciando in sospeso il futuro di Zidane.

Nel frattempo, indiscrezioni parlano di un incontro informale tra Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, e l’allenatore transalpino per sondarne la disponibilità. Il rebus sulla panchina bianconera resta dunque aperto, con Zidane che rappresenta il sogno dei tifosi, ma anche un’opzione tutt’altro che semplice da concretizzare.

L'altro nome per la panchina bianconera

Mancini

Ci sarebbe anche un altro nome come possibile erede di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Stiamo parlando di Roberto Mancini, che da qualche mese ha lasciato l'Arabia Saudita. L'ex ct al momento è fermo e cerca una squadra competitiva e la Juventus ha dimostrato di poter rispondere a certi requisiti vista la sua forza economica sul mercato. Inoltre la rosa è competitiva, andrebbe solo puntellata, anche perché non bisogna dimenticare che quest'anno la sfortuna ci ha messo del suo con il grave infortunio di Gleison Bremer.

