Inizia a movimentarsi la sessione invernale di calciomercato. Fra le big in Serie A, la Juventus è senza dubbio quella più attiva. Giuntoli lavora senza sosta alla ricerca soprattutto di un difensore, per provare a ritrovare quella solidità difensiva persa dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Alcuni nomi circolano da tempo, ma è notizia dell'ultima ora l'interesse per un giocatore del Barcellona, che con Flick sta trovando poco spazio.

Mercato, Giuntoli prova l'affondo per Araujo

Dopo l'infortunio, Araujo non ha mai trovato minuti con continuità sotto la guida di Hansi Flick. Motivo per cui l'ex Boston River sarebbe disposto a lasciare la Catalogna e gradirebbe la destinazione Serie A. Il Barcellona sembra disposto ad ascoltare le esigenze del giocatore, in modo da monetizzare anche in ottica mercato in entrata. Giuntoli vorrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. I blaugrana preferirebbero però una vendita a titolo definitivo, ottenendo così subito la cifra stabilita.

Ronald Araujo (ph. Depositphotos)

Araujo: contratto, stipendio e passaporto

Il contratto del difensore del Barcellona si estinguerà nel 2026. A giugno il giocatore entrerebbe nel suo ultimo anno contrattuale, motivo per cui al club spagnolo converrebbe cederlo adesso piuttosto di perderlo a zero fra 365 giorni. Araujo ha un passaporto comunitario spagnolo, quindi questo non sarebbe il problema principale di un passaggio in bianconero. Bensì l'ingaggio. Attualmente infatti percepisce 6 milioni di euro annui, una cifra non da poco per la Juventus. La trattativa è nel vivo, ma è chiaro che la questione economica deciderà le sorti delle due parti.

