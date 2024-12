In attesa della sentenza del TAS, le voci rimbalzano e continuano sulla vicenda Doping con Sinner protagonista. Ogni giorno arrivano nuove reazioni, molte in favore del numero 1 al mondo a onor di cronaca, ma non mancano certamente quelle spiacevoli. Kyrgios su tutti. In ogni caso, sicuramente la situazione continua a non essere la migliore per Jannik e tutto il suo Team. In difesa dell'azzurro si è recentemente esposto anche John McEnroe.

Caso Clostebol, McEnroe crede nella bontà di Sinner

Intervenuto nel podcast di Andy Roddick, altro ex grande tennista a stelle e strisce, John McEnroe ha preso le parti di Sinner, schierandosi apertamente in sua difesa:

Sono dalla parte di chi ha la volontà di accettare la sua spiegazione. Io voglio credere al giocatore. Agli US Open ci hanno chiaramente detto che in lui c'era un milionesimo di qualcosa, non so cosa di preciso, ma sembra davvero un nulla. Spero solo che questo fatto non crei problemi seri al nostro sport.

Caso Doping: quando si saprà il destino di Sinner?

La vicenda che ha coinvolto Sinner lo scorso marzo si fa sempre più ingarbugliata. La WADA ha di fatto ammesso di avere delle fallace nel proprio regolamento e dal 2027 vuole introdurre un minimo livello di sostanza presente nell'atleta per parlare in effetti di “Doping”. A logica, con questa mossa si sono tagliati fuori dal ricorso fatto per richiedere una squalifica del due volte vincitore Slam, eppure non è esattamente così. La decisione finale spetta ora al TAS e non arriverà prima del prossimo 11 febbraio. Una situazione gestita male, che poteva e doveva essere archiviata anzitempo. Anche perchè, qualora il tennista italiano dovesse essere squalificato, come ci si comporta davanti ai titoli vinti? Sono validi oppure no? E chi ha perso contro di lui, magari in finale? Riceverebbe i suoi trofei o montepremi? Non ci resta che aspettare, speranzosi nel buon senso del Tribunale Arbitrale dello Sport.

