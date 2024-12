Ivan Juric è pronto a ripartire dalla Premier League. Una notizia che fa felice lui, ma anche la Roma. Freschissima la rescissione del contratto, che farà risparmiare al club giallorosso lo stipendio che avrebbe dovuto altrimenti pagare all'ex tecnico e consentirà al tecnico di firmare col nuovo club. L'allenatore croato farà la sua prima esperienza nel massimo campionato inglese.

Ivan Juric in Premier: allenerà il Southampton

Ivan Juric sarà il prossimo allenatore de Southampton. Gli inglesi, ultimi in classifica, hanno scelto l'ex Roma per rimpiazzare l'appena esonerato Russell Martin. Al nuovo tecnico spetta una sfida salvezza al limite del possibile. Il club è infatti ultimo con soli 5 punti, distante 9 lunghezze dalla zona salvezza, quando siamo ormai al giro di boa. L'esordio in panchina dovrebbe avvenire già questa domenica in trasferta contro il Fulham, autore di un ottimo avvio di stagione. La Premier League accoglie così un altro tecnico cresciuto calcisticamente in Italia.

Ivan Juric (ph. Image Sport)

La carriera di Ivan Juric: prima esperienza non in Italia da allenatore

Non aveva mai allenato in un posto che non fosse l'Italia. Ora, a poco più di un mese dall'esonero con la Roma, si ritrova nel campionato più prestigioso al mondo da qualche anno a questa parte. Dopo aver seduto sulla panchina di Mantova, Crotone, Genoa, Verona, Torino e Roma, il croato è pronto a prendere le redini di un Southampton in piena crisi e confusione. La sfida per la salvezza sembra di quelle dello stampo Davide contro Golia, ma sicuramente ci metterà tutto l'impegno possibile, come ha lo abbiamo sempre visto fare in Serie A.

