Il Torino rischia di dover fare i conti con un'ennesima cessione eccellente. Stavolta, a finire sotto i riflettori del mercato è Vanja Milinkovic-Savic, portiere che ha saputo imporsi come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. A lanciare l’indiscrezione è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano: il Manchester United avrebbe infatti messo gli occhi sull’estremo difensore serbo, individuandolo come possibile sostituto di André Onana.

Manchester United su Milinkovic-Savic

La stagione di Onana, arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza all’Inter, è stata finora tutt’altro che convincente. Errori evidenti e prestazioni sotto tono hanno generato preoccupazione in casa Red Devils, al punto che la dirigenza ha già avviato contatti esplorativi per valutare l’acquisto di Milinkovic-Savic. Il portiere granata, classe 1997, è in scadenza nel 2026 e, secondo le previsioni, potrebbe lasciare il club già nella prossima estate per evitare il rischio di un addio a parametro zero.

Vanja Milinkovic-Savic (ph. Image Sport)

La richiesta del Torino

Urbano Cairo, da sempre abile negoziatore, non intende lasciar partire uno dei suoi pezzi pregiati senza un’adeguata contropartita economica. Il Torino si conferma così una “bottega cara”, e chi vorrà accaparrarsi Milinkovic-Savic dovrà essere pronto a mettere mano al portafoglio. L’interesse dello United è reale e concreto, ma sarà fondamentale capire se le loro offerte saranno in linea con le richieste della società granata, che punta a monetizzare al massimo da un’eventuale cessione.

Il club di Urbano Cairo, dunque, si siederanno al tavolo delle trattative solamente per proposte da almeno 40 milioni di euro. In questo modo i granata avrebbero un notevole tesoretto per sostituire l'estremo difensore serbo trovando un'alternativa all'altezza.