Dopo soli due anni, in una stagione travagliata, l'Inter torna in finale di Champions League. E lo fa battendo forse la squadra più forte, quel Barcellona che poteva tranquillamente fare il triplete quest'anno, una squadra schiacciasassi che non guarda in faccia nessuno e non prova pietà.

Ma stavolta Inzaghi ha imparato ad affrontarli e colpire i loro punti deboli, chiudendo per bene Yamal e approfittando delle ripartenze micidiali che solo l'Inter sa fare.

La serata è stata perfetta, purtroppo è stata macchiata da un episodio vergognoso sfuggito all'arbitro Marciniak.

Inigo Martinez sputa verso Acerbi, ecco cos'è successo

Esattamente dopo il secondo gol dell'Inter, Inigo Martinez ha compiuto un gesto di stizza verso il primo avversario in maglia nerazzurra che si è trovato davanti. Acerbi gli passa di fianco durante l'esultanza, il difensore spagnolo si accinge a sputare verso di lui, probabilmente preso dalla rabbia.

Il difensore dell'Inter ovviamente va su tutte le furie, ma dalle immagini nessuno si rende conto di nulla. L'esultanza del gol passa in secondo piano perchè i compagni tentano di mantenere calmo Acerbi che intanto spiegava in maniera molto animata quanto accaduto all'arbitro.

Martinez sputa verso Acerbu

Cos'è successo dopo lo sputo?

La questione si è risolta con un nulla di fatto. Un calciatore che sputa ad un altro senza essere punito. Né l'arbitro, né il VAR si sono accorti di nulla e le polemiche di Acerbi non hanno cambiato le cose.

Inigo Martinez doveva essere espulso, ma stavolta se l'è cavata. Però bisogna dire che Marciniak è solito compiere questi errori in partite importanti di Champions League. Lo sputo va sempre punito con un cartellino rosso.