La Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, dopo l’ennesima conferma di Claudio Ranieri che non guiderà i giallorossi nel prossimo campionato. La società capitolina è quindi alla finestra, valutando diversi profili per garantire continuità e ambizione al progetto tecnico.

I 2 nomi in pole

I nomi più papabili per la panchina della Roma sono quelli di Maurizio Sarri e Vincenzo Montella. Sarri, molto apprezzato dalla proprietà americana, era già stato vicino alla Roma prima dell’arrivo di Mourinho nel 2021. La sua filosofia di gioco offensiva e il suo carisma lo rendono un candidato forte per rilanciare il progetto tecnico.

L’altra opzione, non meno valida, è quella di Vincenzo Montella, attuale tecnico della Turchia, reduce da ottimi risultati. L’ex Aeroplanino ha già avuto contatti con la dirigenza dopo l’esonero di Juric e potrebbe liberarsi grazie a una clausola di risoluzione di circa un milione di euro.

I due sogni della Roma

Tra i nomi più suggestivi figurano quelli di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri, due allenatori di grande esperienza e carisma che potrebbero dare una svolta alla squadra. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nessuno dei due è stato ancora contattato direttamente. Nonostante siano liberi da vincoli contrattuali, la possibilità che approdino alla Roma appare al momento piuttosto remota.

Mancini

Le alternative: Gasperini, Pioli e Italiano

Non mancano anche ipotesi alternative, come Gian Piero Gasperini, già sondato dalla Roma ma tentato dalle proposte di Juventus e Napoli. Anche il nome di Stefano Pioli, attualmente all’Al-Nassr, e quello di Vincenzo Italiano del Bologna rimangono sul tavolo come profili da considerare qualora le prime scelte sfumassero.

Decisione a fine stagione

Il futuro della panchina della Roma rimane incerto e l’annuncio del nuovo allenatore potrebbe arrivare solo a fine stagione, quando i Friedkin avranno valutato attentamente tutte le opzioni. I tifosi attendono con ansia una scelta che possa garantire stabilità e ambizione, soprattutto dopo un’annata altalenante che ha lasciato dubbi sulla reale competitività della squadra.