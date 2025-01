Monza-Fiorentina, Bocchetti: "Vittoria dal sapore speciale"

E' un Salvatore Bocchetti euforico, e non potrebbe essere altrimenti dopo la pesante vittoria contro la Fiorentina. Una vittora, la prima tra le mura amiche, che fa morale per il prosieguo della stagione

"Vittoria speciale dal sapore speciale. Sarà una impresa salvarsi ma posso assicurare che ce la metteremo tutta. Contro Parma e Cagliari non meritavamo la sconfitta. I ragazzi hanno dimostrato grande disponibilità e questa vittoria rappresenta di fatto il giusto compenso per i sacrifici fatti. Ki vedo lavorare ogni giorno e non posso che essere contento.