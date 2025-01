L'Inter di Simone Inzaghi non lascia spazio a repliche: 2-0 secco e perentorio all'Atalanta. Per il quarto anno consecutivo i nerazzurri approdano alla finale di Supercoppa Italiana. Ora dovranno attendere la vincente di Milan-Juventus di domani. Dumfries migliore in campo con una doppietta. Al termine della partita ha parlato il tecnico dell'Inter Inzaghi in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole, raccolte da Tuttomercatoweb.

Le parole di Inzaghi sull'ennesimo successo contro l'Atalanta di Gasperini

Stasera abbiamo avuto un atteggiamento ottimo, abbiamo messo corsa, aggressività, determinazione. Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, sappiamo di aver fatto un piccolo passo ma sappiamo che quello importante sarà in finale. Vincere la Supercoppa è diventato molto più importante che in passato, fare due gare in 3-4 giorni è molto difficile

Su De Vrij e Mkhitaryan e se si aspettava tanto da loro giocando così

Assolutamente tanto. Se penso a De Vrij è un giocatore fortissimo, come per esempio Acerbi che sta mancando. Stasera avrei voluto farlo riposare, ma avevo Bastoni un po' affaticato, senza allarmi, ma ho preferito toglierlo

Le parole del tecnico su chi sceglierebbe affrontare tra Milan e Juventus

Fortunatamente ho fatto tante finali grazie a questi ragazzi. Ho vinto e perso contro allenatori nuovi, a volte contro allenatori che erano lì da tempo. Per me è indifferente

Su Lautaro e Thuram

Per me Lautaro ha fatto una grande gara, da elogiare. Poteva fare gol, diciamo che ha trovato in alcune occasioni Carnesecchi che ha fatto un paio di miracoli. Anche Thuram nel primo tempo ha fatto grandissimo lavoro, come Taremi nel secondo. Thuram non si sentiva libero per un problema all'adduttore, ho preferito cambiarlo subito che non aspettare cinque minuti per evitare di giocarmi uno slot

