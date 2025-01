L'Inter di Simone Inzaghi non lascia spazio a repliche: 2-0 secco e perentorio all'Atalanta. Per il quarto anno consecutivo i nerazzurri approdano alla finale di Supercoppa Italiana. Ora dovranno attendere la vincente di Milan-Juventus di domani. Dumfries migliore in campo con una doppietta. Le pagelle del match.

Le pagelle dell'Inter

Sommer: 6.5. Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, compie due interventi prodigiosi nel finale

Bisseck: 6.5. Solido, attento e concentrato. In netta crescita, ormai si è preso la scena da protagonista.

De Vrij: 7. Anche lui come Bisseck si sta prendendo la scena. Domina contro gli attaccanti della Dea, mura un tiro di Brescianini nel finale

Bastoni 6. Meno bene del resto del reparto, ma comunque sufficiente. Dal 67' Carlos Augusto: 6. Ordinato, non soffre troppo la spinta avversaria

Dumfries 8. Mvp. E' ovunque, difende, attacca e realizza una doppietta incredibile. E' tornata la freccia dei tempi d'oro.

Barella 6,5. Moto perpetuo, recupera un'infinità di palloni e aiuta Calhanoglu in impostazione. Dal 81' Frattesi: sv.

Calhanoglu 6,5. Solito metronomo davanti la difesa, imprescindibile in entrambi i lati del campo. Dai suoi piazzati nascono diversi pericoli per gli orobici. Dal 67' Asslani: 6. Sufficiente, la partita procede senza intoppi o acuti.

Mkhitaryan: 6. Solito lavoro di raccordo tra i reparti. Ma appare un filo più impreciso del solito, comunque sufficiente.

Dimarco: 6. Anche lui si vede meno del solito, anche perché viene servito in ritardo rispetto ai movimenti fatti. Ordinato in difesa

Thuram: 5.5. Bel duello fisico con Hien, meno cattivo delle ultime uscite. Esce all'intervallo. Dal 46' Taremi: 5.5. Alcune giocate di qualità, ma il gol ancora non arriva. Sbaglia la scelta nei minuti finali dando il pallone a Frattesi.

Lautaro: 5.5. Tanto movimento, tanta qualità, ma il gol ancora non arriva…le occasioni le ha anche avute. Mezzo voto in più di incoraggiamento.

Marcus Thuram

Le pagelle dell'Atalanta

Carnesecchi: 7.5. Il migliore dell'Atalanta, già questo la dice lunga sulla tipologia di partita. Salva la Dea in diverse circostanze

Kossounou: 5. Ampiamente insufficiente, un suo errore porta al gol di Dumfries, sbaglia anche in altre occasioni ma viene graziato.

Hien: 6. Ultimo a mollare, tiene botta nel duello con Thuram. Nel finale va in difficoltà anche lui, ma è il migliore nel reparto.

Kolasinac: 5.5. Meglio dell'ex Bayer ma anche lui fatica moltissimo a contenere gli attaccanti nerazzurri.

Zappacosta: 5.5. Inizia bene salvato un gol, poi cala drasticamente con il passare dei minuti.

Scalvini: 5. Si divora un gol quasi fatto in avvio, fatica molto a centrocampo. Dal 62' Djimsiti: 6. Prova a riaprire il match con uno stacco imperioso di testa, ma senza successo.

De Roon: 5.5. Stasera fatica pure lui, il centrocampo interista lo tiene sotto scacco.

Ruggeri: 5. Fatica moltissimo contro un indemoniato Dumfries. Dal 57' Ederson: 6.5. Quando entra l'Atalanta cambia marcia, dà brio e dinamismo, gli viene anche annullato un gol.

Brescianini: 6. Prova a dare fisicità e forza, riuscendoci a tratti. Sfiora il gol nel finale.

Samardzic: 5.5. Ben contenuto dall'Inter, fatica a farsi vedere. Dal 57' De Ketelaere: 6. Meglio del compagno, sfortunato in occasione del gol annullato ad Ederson.

Zaniolo: 5. Il duello con Bisseck è certamente probante, si vede veramente troppo poco. Dal 57' Lookman: 6.5 Mette apprensione alla retroguardia dei meneghini. Solo un miracolo di Sommer gli nega il gol.

Ademola Lookman (ph. Image Sport)

LEGGI ANCHE: Situazione surreale nello stadio che ospita la partita fra Inter e Atalanta | Cosa è successo