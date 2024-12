Lazio-Inter, Baroni: "Non possiamo disunirci così, mi assumo le responsabilità della sconfitta"

E' un Marco Baroni deluso, e non potrebbe essere altrimenti dopo lo 0-6 subito in casa per mano dell'Inter. Il tecnico della Lazio ha analizzato così la pessima prestazione in cui è incappata la sua squadra contro un Inter dominante:

Le responsabilità sono dell'allenatore

Sono dispiaciuto per squadra e tifosi, mi assumo le responsabilità della sconfitta. Abbiamo disputato una buona prima mezz'ora ma non è bastato. Abbiamo concesso cose che ad una squadra come l'Inter non puoi permetterti. C'è da lavorare e ripartire. potrei parlare anche delle situazioni poco fortunate che sono successe ma non vuol dire nulla, la squadra non può disunirsi in questo modo.

Marco Baroni (ph. Depositphotos)

Modulo e amnesie

Abbiamo tanti gare sulle gambe ma non deve rappresentare un alibi perché dopo incappi in sconfitte pesanti come questa. In questa maniera non c'è 4-3-3 o 4-2-3-1 che tenga, ci siamo allungati in modo insolito, assumendo un atteggiamento tattico che di solito non abbiamo. Abbiamo provato a giocarcela sfruttando gli esterni, almeno all'inizio e per certi aspetti stavamo giocando anche bene. L'uno-due ci ha tagliato le gambe, uscendo di fatto dalla partita".

