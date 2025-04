In Italia è tornato in voga il caso delle scommesse illegali. Giocatori come Tonali e Fagioli hanno gia scontato la loro pena, oltre loro sono emersi altri nomi che sarebbero potenzialmente sotto indagine.

La Juve si ritroverebbe con ben 7 tesserati indagati per scommesse illegali. Il noto giornalista Paolo Ziliani ha espresso la sua opinione con un post pubblicato su X.

Caso scommesse in Serie A: coinvolta la Juventus

Ziliani si è espresso riprendendo alcuni articoli in cui si cerca di tutelare l'immagine della Juve, ecco le sue parole:

Fagioli collettore per gli allibratori, sette giocatori della Juventus che scommettevano, altri nazionali (Ricci e Bellanova) indagati ma la parola d'ordine è: "Non ci sono fatti nuovi".

Il calcio italiano (media compresi) è ormai senza vergogna: dall'inchiesta torinese emergono fatti compromettenti per non dire raccapriccianti ma poichè di mezzo ci sono Madama e la nazionale l'input è "va tutto bene, non è successo nulla". Tutti i fatti nuovi che la giustizia sportiva ignorava al tempo delle squalifiche di Fagioli e Tonali.

Nicoló Fagioli (ph. Image Sport)

7 indagati per la Juventus

Le ultime notizie sostengono che nella Juve ci siano 7 calciatori che hanno effettuato scommesse illegali. Ecco il pensiero di Ziliani:

È emerso infatti come fatto non nuovo ma nuovissimo che non uno (Fagioli) ma ben sette giocatori della Juventus 2022-23 erano dediti alle scommesse illegali. Tra i 12 nuovi indagati ci sono infatti Mattia Perin (n. 2), Weston McKennie (n. 3), Angel Di Maria (n. 4) e Leandro Paredes (n. 5). In più, particolare che a tutti è sfuggito o di cui tutti hanno fatto finta di non accorgersi, gli inquirenti ci hanno svelato che Fagioli, nel suo capillare e instancabile lavoro di collettore di nuovi clienti per l’agenzia di scommesse, ha “ingaggiato” altri due juventini: Federico Gatti (n. 6) e Carlo Pinsoglio (n. 7); che infatti hanno cominciato a scommettere anche se con il braccino corto. “Giocano mille euro”, si lamenta Di Giacomo con Fagioli per fargli capire che non sono questi i clienti Premium che l’allibratore pirata desidera avere. La domanda è: a voi un club di Serie A con 7, diconsi sette giocatori che scommettono illegalmente sembra una cosa normale?

Gatti Juventus

Come si concluderà la questione?

Tutto questo schifo finirà in niente. Perchè non so se ci avete fatto caso ma con Tonali, Fagioli e Ricci se ne andrebbe - in caso di ulteriore o nuova squalifica - una buona fetta del centrocampo del c.t. Spalletti.